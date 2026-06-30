ЕС с нови правила за старите коли

Съветът на ЕС одобри нови правила за третирането на излезлите от употреба автомобили и за производството на бъдещите превозни средства. Промените предвиждат в новите автомобили да се използват повече рециклирани пластмаси, включително материали, получени от бракувани коли. Автомобилните производители ще бъдат задължени и да осигуряват безплатно обратно приемане на старите превозни средства.

При разработването на нови модели производителите ще трябва да отчитат още на етап проектиране дали вложените материали могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.

Шест години след влизането в сила на новите правила поне 15% от пластмасата в новопроизвежданите превозни средства трябва да бъде рециклирана. Четири години по-късно този дял трябва да достигне 25%. Най-малко 20% от използваната рециклирана пластмаса трябва да произхожда от излезли от употреба автомобили.

Производителите ще поемат финансова и организационна отговорност за целия жизнен цикъл на превозните средства, включително за момента, в който те се превърнат в отпадък, се посочва в съобщение на Съвета на ЕС, цитирано от БТА. Разширената отговорност на производителя включва безплатно обратно приемане и преработка на всички излезли от употреба превозни средства.

Новото законодателство предвижда и по-строги мерки за проследяване и контрол на т. нар. „изчезнали превозни средства“ - автомобили, които са разглобени на части или незаконно изнесени извън ЕС. Когато дадено превозно средство бъде определено като излязло от употреба, то ще трябва да бъде предадено на упълномощена фирма за преработка и няма да може законно да бъде изнасяно или препродавано за по-нататъшна употреба.

Новите изисквания ще се прилагат изцяло за леки автомобили и микробуси. За тежкотоварни превозни средства, мотоциклети и превозни средства със специално предназначение правилата ще бъдат по-ограничени. Законодателството ще започне да се прилага две години след влизането му в сила.

По данни на Съвета на ЕС всяка година в съюза се натрупват над 6 милиона излезли от употреба превозни средства. Недостатъчните мерки за тяхното третиране водят до замърсяване и загуба на значителни количества материали. Автомобилната индустрия е сред най-големите потребители на суровини, но все още използва недостатъчно рециклирани материали. Съществуващите правила водят до преработка на около 85% от материалите в автомобилите.

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