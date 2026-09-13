ЕС с нови правила за старите коли
По данни на Съвета на ЕС всяка година в съюза се натрупват над 6 милиона излезли от употреба превозни средства
Следете всички новини, анализи и коментари за Прави. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
По данни на Съвета на ЕС всяка година в съюза се натрупват над 6 милиона излезли от употреба превозни средства
Препоръчва се да се яде всеки ден
Камерите уловиха поредна конфузна ситуация
Изненадващо съобщение от партията
Адам прави всякакви напитки
Мобилно приложение с добавена реалност ще показва данни за обекти преди или в реално време, каза проф. Тотоманова
Звездите показват, че днес е по-добре да се почива
Днес е денят на най-голямото страдание
ИТН ще надмине БСП и ще стане втора сила, прогнозира заместникът на Слави
Гуинет Полтроу, която е сред известните шампионки по здравословен начин на живот, лансира серия органичен грим. 43-годишната актриса ще работи заедн...
Прищина. Лидерът на най-старата косовска албанска партия на покойния Ибрахим Ругова - Иса Мустафа, се договори със знаковата фигура от времето на во...