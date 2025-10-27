Експерти предупреждават! Инфлацията идва от бюджета, не от еврото

Инфлацията в България няма общо с предстоящото въвеждане на еврото, а с вътрешните решения на държавата за повишаване на заплатите и липсата на структурни реформи. Това заяви финансистът Никола Янков в ефира на Нова телевизия

Той предупреди, че именно бюджетната политика, а не валутната промяна, е реалният двигател на поскъпването. Според него държавата поддържа изкуствено ръст на доходите в публичния сектор, без това да се опира на реален икономически растеж.

Заплатите растат, реформите липсват

„Държавата вдига заплатите само на част от държавните служители, без да провежда никакви нови реформи“, коментира Янков. Той подчерта, че пенсионната система е „сериозно разбита“ и че е необходимо ясно разграничаване между плащанията за пенсии и останалите социални разходи.

Финансистът предложи да се спре автоматичният механизъм, който обвързва възнагражденията в държавния сектор със средната заплата. „Тя расте по политически причини, не по икономически“, допълни той.

По думите му при настоящата тенденция България ще завърши следващата година с бюджетен дефицит, което може да доведе до спиране на част от европейските плащания заради неизпълнение на критериите за инфлация и фискална дисциплина.

Предупреждения за фискален натиск

Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов също предупреди, че без ограничаване на разходите България може да повтори „гръцкия или румънски сценарий“. Той посочи, че средната заплата в съдебната система надхвърля 10 хиляди лева - няколко пъти повече от националната средна.

„Предложихме временно замразяване на разходите за работни заплати. България харчи твърде много за национална сигурност, без да се правят промени в останалите сектори“, заяви Иванов.

Бюджетът между политика и прагматизъм

Икономистът Васил Караиванов от своя страна призова управляващите към реализъм при гласуването на новия бюджет. „Трябва да се гласува така – три процента политика, деветдесет и седем процента прагматизъм“, коментира той. Според него именно липсата на дългосрочен подход, а не предстоящото въвеждане на еврото, е в основата на инфлационния натиск у нас.

Експертите са единодушни, че ако фискалната политика не бъде овладяна, цените ще продължат да растат, независимо от валутата, в която се изчисляват.

