ЕК предупреди за задаваща се драма с горивата. Искат спешни мерки

ЕК предупреди за възникването на сериозни проблеми с горивата.

В момента няма недостиг на реактивно гориво в Европейския съюз, но могат да възникнат проблеми с доставките и ситуацията остава основен проблем, заяви във вторник Европейската комисия, съобщава Ройтерс, цитирана от БНР.

Европейските авиокомпании призоваха ЕС да предприеме спешни мерки за справяне с последиците от войната в Иран, включително широко разпространени затваряния на въздушното пространство и нарастващи опасения относно недостига на реактивно гориво, показва документ, видян от агенцията.

"В момента няма доказателства за недостиг на гориво в Европейския съюз, но в близко бъдеще могат да възникнат проблеми с доставките", посочи говорител на Комисията пред репортери в Брюксел, като същевреенно добави:

"Доставките на суров петрол за европейските рафинерии остават стабилни, без да е необходимо допълнително освобождаване на запаси в момента. Това обаче остава нашата основна грижа".

Европейски длъжностни лица, цитирани от "Файненшъл таймс", пък заявиха, че се "свикват координационни групи за петрол и газ всяка седмица", за да наблюдават запасите, капацитета за рафиниране и маршрутите за внос, добавяйки, че потенциална криза с реактивното гориво е "основната ни грижа в момента".

Трябва да се има предвид, че рафинериите в единния блок покриват около 70% от потреблението на ЕС, а останалата част идва от внос.

Индустриалната група Airlines for Europe (A4E) поиска от ЕК да въведе набор от мерки за реагиране при кризи, включително мониторинг на доставките на самолетно гориво (керосин) на ниво ЕС, временно спиране на пазара на въглеродни емисии на ЕС за авиацията и премахване на някои авиационни данъци, се казва в документа, видян от агенция Ройтерс.

Авиационният сектор е сериозно засегнат от затваряне на въздушното пространство от началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, като Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз забрани на европейските авиокомпании да оперират във въздушното пространство на няколко страни от Персийския залив, включително ОАЕ и Катар, до 24 април.

Секторът също така е изправен пред криза с реактивното гориво след затварянето на Ормузкия проток. Миналата седмица индустриалната група Airports Council International Europe (ACI) предупреди, че Европа може да се изправи пред системен недостиг на реактивно гориво след три седмици.

Документът на A4E призовава Брюксел да обмисли съвместно закупуване от ЕС на керосин, който е вид реактивно гориво.

ЕК въведе съвместно закупуване на природен газ, за ​​да се опита да задържи доставките, след като Русия намали доставките на газ за Европа през 2022 г. Моделът обаче досега не е приложен към петрола или керосина, отбелязва Ройтерс.

A4E, чиито членове включват Lufthansa, Air France-KLM и EasyJet, също така призова ЕС да измени правното изискване страните да поддържат 90-дневни резерви от петрол за извънредни ситуации, тъй като това в момента не включва специфично изискване за реактивното гориво.



В документа се иска и разяснение относно съществуващото законодателство, включително потвърждение, че затварянето на въздушното пространство поради конфликт и произтичащите от това оперативни последици ще се счита за оправдано неизползване на слотове.

Европейската комисия заяви, че ще предложи пакет от мерки на 22 април, за да се опита да компенсира последиците от войната с Иран на енергийните пазари, но не е потвърдила дали това ще включва специфични мерки за реактивното гориво.

