CANAL+ прави важен ход в Европа. Ново име и големи амбиции

Голяма промяна настъпва на европейския телевизионен пазар. Глобалната медийна компания SPI International, която е част от френската група CANAL+, официално сменя името си и вече ще се нарича CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe. Новината беше обявена днес, 12 октомври, като промяната бележи нов етап в развитието на компанията и засилването на позициите й в Европа.

Зад новата корпоративна идентичност стоят над 50 телевизионни канала, две стрийминг услуги и амбицията за разширяване на развлекателното съдържание.

Какво стои зад голямата промяна

Новото име не е просто ребрандиране, а отразява по-тясното интегриране на компанията в глобалните структури на CANAL+ и стратегическата й роля в региона на Бенелюкс и Централна Европа.

Основният акцент пада върху създаването и разпространението на съдържание, развитието на телевизионни канали, изграждането на нови марки и разширяването на стрийминг услугите.

„Новото име отразява по-добре кои сме ние днес, нашия стратегически фокус и мисията ни да предоставяме ненадминато развлекателно съдържание на широката аудитория, докато оставаме верни на същността на CANAL+“, заяви Еруан Люерн, управляващ директор на CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe и изпълнителен вицепрезидент по съдържанието и издателската дейност.

CANAL+ разкри големите си амбиции

Промяната е част от дългосрочната стратегия на медийната група за укрепване на европейските й позиции и разширяване на портфолиото от телевизионни и дигитални продукти.

„Тази промяна е израз на амбицията ни допълнително да укрепим присъствието на CANAL+ и да разширим портфолиото си, като същевременно бележи и важна стъпка в подкрепа на дългосрочната ни стратегия за растеж в Европа. Преходът от SPI International към CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe затвърждава ангажимента ни да създаваме отличително и конкурентоспособно развлекателно съдържание“, заяви Ясин Бузуба, главен изпълнителен директор на CANAL+ Benelux & Central Europe.

Над 50 телевизионни канала и две стрийминг услуги

Мащабът на компанията показва защо промяната има значение за медийния пазар. CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe управлява повече от 50 телевизионни канала и две стрийминг услуги, като развива дейност в Централна и Източна Европа, Бенелюкс и Адриатическия регион.

Компанията обхваща целия път на телевизионното съдържание - от неговото създаване и подбор през изграждането на програмни марки до разпространението му и достигането до зрителите.

За аудиторията най-интересният въпрос е дали новата стратегия ще донесе повече филми, сериали и нови стрийминг предложения. В съобщението засега не се обявяват конкретни промени в програмите на отделните канали или условията за ползване на услугите.