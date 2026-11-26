Първото в България аутлет селище от открит тип, Outlet Village Sofia, официално отвори врати на бул. "Ботевградско шосе“ № 515 непосредствено до XOPark Sofia. Новият търговски формат, вдъхновен от атмосферата на френския Прованс, съчетава пазаруване с целогодишни намаления от 30% до 70% и възможности за разходка, срещи и свободно време.

За разлика от традиционните търговски центрове Outlet Village Sofia е построен като малко средиземноморско градче с цветни фасади, открита пешеходна улица, централен площад, зелени пространства и характерна часовникова кула. Архитектурата създава усещане за разходка извън града, а магазините, кафенетата и местата за почивка превръщат пазаруването в част от по-различно преживяване.

Източник Outlet village

На площ от 8500 кв. м са разположени над 30 търговски обекта с разнообразни предложения за премиум и дизайнерска мода, спортни колекции, обувки, аксесоари и лайфстайл продукти. Отличителна характеристика на аутлет формата са целогодишните намаления от 30% до 70%, както и специализираните аутлет колекции, които радват потребителите с качествени продукти на по-достъпни цени.

Зад проекта стои "Тринити Кепитъл“, която въвежда в България утвърден европейски модел на търговия, развит успешно в редица страни от Централна и Западна Европа. Концепцията отговаря на променящите се потребителски навици, при които добрата цена остава важна, но все по-голямо значение има и преживяването на място.