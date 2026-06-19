Решиха съдбата на бившата полицайка Симона

Софийският градски съд наложи окончателна присъда от 3 години и половина ефективен затвор при общ режим на бившата полицайка Симона Радева.

Тя е призната за виновна в умишлено прикриване на Георги Семерджиев, който получи 20 години затвор за тежката катастрофа през 2022 г. на бул. „Черни връх“, отнела живота на две млади жени.

Според магистратите Радева съзнателно е помогнала на Семерджиев да избяга от местопрестъплението и да се скрие в дома си, осигурявайки му стълба. Решението на съда не подлежи на обжалване.

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