Станислав Анастасов удари по масата! Надежда Йорданова да се извини за предателството

Цяла България изисква отговор, отсече депутатът от ДПС-Ново начало

03 окт 25 | 10:57
Мира Иванова

Надежда Йорданова да излее на парламентарната трибуна и да се извини на всички българи за предателството, което направи спрямо България. За това настоя зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов.

Вчера стана ясно, че Йорданова е гласувала заедно с трима македонски представители срещу България, настоявайки мониторингът на ПАСЕ да продължи. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа с огромно мнозинство прекрати 27-годишното наблюдение над страната ни, но Йорданова гласува срещу това.

Г-н председател, като български народен педставител, избран от български граждани в тази зала, ще ви помоля да поканите тук, на тази трибуна, г-жа Надежа Йорданова от Демократична Македония или както се казва вече партията й, да излезе и да се извини на всички български граждани за предателството, което тя осъществи спрямо България в Съвета на Европа, заяви Анастасов.

Г-жо Йорданова, приканвам ви да излезете тук и да ни кажете защо въпреки доклада на хората, които са го изготвили от Люксембург, от Дания, вие гласувахте срещу Бълагрия и дадохте възможност на антибългарски, македонски партии да се упражняват над нас. Защо и от какво бе породено това желание за предателството, което извършихте, заяви Станислав Анастасов.

И отсече: „Елате тук се обяснете, цяла България изисква отговор!“.

