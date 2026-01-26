Стана ясна началничката на кабинета на президента Йотова

Надя Младенова става началник на кабинета на президента Илияна Йотова на мястото на Гълъб Донев, който напусна институцията в петък заедно с Румен Радев, съобщава Епицентър.

С указ № 21 от 26 януари 2026 г. Надя Младенова е назначена за началник на кабинета на президента Илияна Йотова, след като тя встъпва в длъжност като държавен глава на 23 януари 2026 г.

Надя Младенова завършва средното си образование в 105 СОУ “Атанас Далчев” с разширено изучаване на италиански език през 2001 година. Придобива бакалавърска степен по Нова и най-нова българска история в Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 2005 г. Получава магистърска степен в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 2009 г.

От 2009 г. до 2013 г. е сътрудник на Илияна Йотова - депутат в Европейския парламент. От 2013 до 2014 г. е началник на кабинета на министъра на образованието и науката. От 2014 г. до 2017 г. е началник на кабинета на Илияна Йотова - депутат в Европейския парламент. От 2017 г. е началник на кабинета на Вицепрезидента на Република България.

Заема поста на заместник-министър на образованието и науката в двете служебни правителства, назначени от президента Радев и встъпили в длъжност съответно от 2 август 2022 г. и от 3 февруари 2023 г.

От 1 юли 2023 г. е назначена за началник на кабинета на вицепрезидента Илияна Йотова, а от 26 януари 2026 г. е началник на кабинета на президента.

Владее английски, италиански и руски език.

На сайта на "Дондуков" 2 е обновен екипът, с който ще работи президентът Илияна Йотова

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕЗИДЕНТА

МИРЧО ИВАНОВ

Съветник по външна политика на Президента на Република България

МИТКО ПЕТЕВ

Съветник на Върховния главнокомандващ на Въоръжените сили по военната сигурност

БЛАГОЙ ДЕЛИЕВ

Съветник по правни въпроси на Президента на Република България

НИНА КОЛЕВА

Съветник по социални политики на Президента на Република България

МАРИЯ ЮРУКОВА

Съветник по вътрешна политика и гражданско общество на Президента на Републиката

ПЛАМЕН СЛАВОВ

Съветник по култура на Президента на Република България

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА

Съветник по правни въпроси на Президента на Република България

ДИЛЯНА СЛАВОВА

Съветник на Президента на Република България

СТЕФАН ГОДЖЕВЪРГОВ

Съветник по сигурност и отбрана на президента на Републиката

ИЛИЯ МИЛУШЕВ

Съветник по сигурност и отбрана на Президента на Републиката

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ

Съветник по младежта и спорта на Президента на Републиката

ДАРИНКА ВЛАДОВА

Съветник по Благотворителната инициатива „Българската Коледа“

СТЕФАН САВОВ

Съветник по финанси и инвестиции на Президента на Републиката

ИВАНКА ИВАНОВА

Съветник по правни въпроси на президента на Републиката

ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ

Съветник по образование на Президента на Република България

АДМИНИСТРАЦИЯ |

СЕКРЕТАРИ НА ПРЕЗИДЕНТА

РУСИ ИВАНОВ

Секретар на президента по външна политика

НИКОЛАЙ КОПРИНКОВ

Секретар на президента по вътрешна политика

ХРИСТО АЛЕКСИЕВ

Секретар по икономика на Президента на Република България

Изненадващо поста на секретар по вътрешна политика запазва Николай Копринков, един от най-приближените на Румен Радев.

Съветникът по сигурност и отбрана Илия Милушев също запазва поста си, както и секретарят по икономика Христо Алексиев.

С Радев си тръгнаха, освен секретарят му по отбрана Димитър Стоянов и началникът на кабинета Гълъб Донев, и прессекретарят Кирил Атанасов, както и Илин Димитров.

От досегашните съветници на Радев институцията напускат още: Александър Пулев (по иновации), Пламен Узунов (по правни въпроси) и Явор Гечев (по селско стопанство).

На "Дондуков" 2 остава и главният секретар на президентството Цвета Тимева.

