Спешен ход на Радев! Писма до върха на ЕС и НАТО за атаката в Черно море

Премиерът Румен Радев предприе спешен дипломатически ход след атаката срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. България официално поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО, за да установи кой стои зад нападението с дронове. В писма до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте министър-председателят настоява въпросът да бъде разгледан приоритетно заради неговия неотложен характер. Радев заявява категоричната решимост на страната ни да установи отговорността за атаката и да предприеме всички допустими дипломатически и правни действия срещу извършителя.

България търси решаващите доказателства

Причината за спешното искане е сериозно затруднение в разследването. Въпреки предприетите действия българските власти все още не са открили останки от дроновете, които биха позволили да бъде установен техният произход.

Именно затова Радев настоява за съюзническа техническа подкрепа, която да помогне за изясняване на обстоятелствата около нападението.

България вече е поискала съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност. Целта е да бъдат използвани допълнителни възможности за анализ на наличните доказателства и възстановяване на картината на случилото се.

Радев поиска сателитни данни и експертна помощ

Един от най-важните елементи в инициативата на премиера е осигуряването на достъп до сателитна информация, която може да помогне за проследяване на обстоятелствата около атаката.

Предвижда се да бъдат изследвани всички налични материални доказателства, сателитни данни и информацията, събрана от българските институции след нападението.

Правителството поддържа контакти с НАТО относно възможностите за съюзническа подкрепа за разследването. Европейската комисия и нейните агенции също могат да осигурят техническа експертиза.

Търсеното съдействие има конкретна цел - установяване на фактите и произхода на дроновете, така че бъдещите действия на България да се основават на доказателства, а не на предположения.

България подготвя дипломатически и правни мерки

В писмата си Радев подчертава, че страната ни категорично осъжда военните атаки срещу търговското корабоплаване и цивилните моряци.

Министър-председателят изтъква предприетите от българската държава действия както по време на спасителната операция, така и в хода на разследването.

Позицията му е, че България ще направи всичко необходимо за безспорното установяване на отговорността за нападението.

След като бъде установен извършителят, страната ни е решена да използва всички възможни дипломатически и правни мерки съгласно международното право.

Това означава, че правителството не възнамерява да се ограничи само с осъждане на атаката, а поставя въпроса за търсене на конкретна отговорност. На този етап обаче няма официално установен извършител.

Черно море влиза във фокуса на съюзниците

Инициативата на премиера идва на фона на засилената дипломатическа активност на България за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море.

Президентът Илияна Йотова вече постави въпроса за необходимостта от международен консенсус за налагане на мораториум върху атаките срещу търговски кораби. Тя обвърза свободното корабоплаване със стратегическото значение на Черно море за европейските транспортни и икономически връзки.

Сега правителството насочва усилията към другата ключова задача - установяване на извършителя на конкретното нападение.

Спешните писма на Радев до европейското ръководство и НАТО поставят разследването на съюзническо равнище, като България очаква техническа подкрепа, която да позволи да бъдат изяснени фактите и да се потърси отговорност.