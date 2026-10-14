Скандал в НС! Скриха двама министри от въпроси за мантинелите

Управляващото мнозинство отново не позволи истината за мантинелите и връзката им с двама министри да излезе наяве. Със 121 гласа бе отхвърлено предложението на ДПС за изслушване на министрите на вътрешните работи Иван Демерджиев и на регионалното развитие - Иван Шишков.

От ДПС поискаха отново в дневния ред за днес да бъде включена въпросната точка и то като точка първа.

Като част от предложението на ДПС беше и частта с това дали съветник и кой е той на министър-председателя Румен Радев, е ходил в ловно стопанство в Родопите и отсядал ли е той в хотели на бизнесмена Николай Иванов, известен в обществото като Ники Мантинелата.

Единствените в залата, които гласуваха против, бяха депутатите от ПБ. 121 от тях отказаха викането на Демерджиев и Шишков. Останалите партии, без "Възраждане", подкрепиха искането. От ГЕРБ пък се въздържаха.

"Защо няма да научим истината за тези мантинели? Кой ги направи златни, кой съветник на Румен Радев, се крие в едно ловно стопанство и си хапва еленско месо и готви нови 160% оскъпяване? Явно някой се готви да захлеби", каза след гласуването от трибуната Хамид Хамид, който поиска прегласуване. Но и при повторния вот изслушването бе отказано.



