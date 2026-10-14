Радев обяви големите промени в Бюджет 2027! Пенсии, заплати и нови облекчения

Премиерът Румен Радев представи основните приоритети на Бюджет 2027, в който правителството залага увеличение на пенсиите, заплатите и подкрепата за семействата, без да повишава основните данъци. Финансовият план ще бъде изпратен на Европейската комисия и Еврогрупата, обяви министър-председателят в началото на заседанието на кабинета.

Сред най-важните мерки са 8% увеличение на пенсиите, 5% ръст на възнагражденията в бюджетната сфера, повече пари за образование и здравеопазване и нови данъчни облекчения за бизнеса. Едновременно с това кабинетът си поставя за цел да ограничи дефицита и новия държавен дълг.

Оздравяваме финансите, но увеличаваме подкрепата за хората

Премиерът подчерта, че новата бюджетна рамка е изготвена в условията на сериозни финансови предизвикателства. По думите му правителството е наследило значителни задължения, натрупан дефицит и редица проекти, чието финансиране трябва да продължи.

„Знаете много добре в какво състояние заварихме държавната хазна - изпразнена, с прекомерен дефицит, наследени борчове, неизпълнен План за възстановяване и устойчивост, редица наследени проекти, сметки и фактури, които трябваше да изплащаме и продължаваме да изплащаме“, заяви Радев.

Въпреки тези затруднения кабинетът е подготвил финансов план, който съчетава бюджетна дисциплина със социални мерки и инвестиции в развитието на страната.

„В този бюджет имаме ясни приоритети и политики. Основните от тях се движат в направление на оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа, повече средства за критично важни сектори като образование, здравеопазване, спорт и култура“, подчерта министър-председателят.

Пенсиите нагоре с 8%, по-високи заплати и повече пари за децата

Една от най-важните новини за гражданите е предвиденото увеличение на доходите през следващата година. Пенсиите трябва да нараснат с 8%, възнагражденията в бюджетната сфера с 5%, а заплатите на педагогическите специалисти със 7,5%. Правителството предвижда и повишаване на минималната работна заплата, чийто окончателен размер предстои да бъде определен.

„По отношение на доходите - 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическия персонал, 8% за пенсиите, увеличаване на минималната работна заплата“, изброи Радев.

Особено внимание кабинетът отделя на семействата. Предвиждат се по-високи детски надбавки, увеличени данъчни облекчения за родители, включително за семейства с деца с увреждания, и допълнителна подкрепа за майките.

„Нашият фокус е поставен особено върху семействата и децата. Увеличаваме детските, увеличаваме данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания“, заяви премиерът.

Нов момент е въвеждането на данъчна преференция за детско развитие, която ще обхваща занимания със спорт, образование, наука и изкуство. Правителството предвижда и увеличение на ученическите стипендии, както и допълнителни средства за хранене и настаняване на студентите.

Сериозен приоритет остава здравеопазването. Радев обяви повече средства за изграждането на Националната детска болница и за възнагражденията на младите лекари, придружени от засилен контрол върху разходите на Здравната каса.

Без увеличение на основните данъци, повече стимули за бизнеса

Правителството възнамерява да увеличи бюджетните приходи, без да повишава данъците върху доходите, печалбата и добавената стойност. Вместо това кабинетът залага на по-добра събираемост, ограничаване на злоупотребите, дигитализация и развитие на икономиката.

„Залагаме повече приходи, но без да пипаме основните данъци - върху доходите, печалбата и ДДС“, категоричен беше Радев.

Сред мерките е увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС, което според премиера ще намали административната тежест за около 1000 български фирми. Предвиждат се и данъчни облекчения за научни разработки, трансфер на технологии и иновации, както и разширяване на държавната подкрепа за инвестиционни проекти.

„Много важно за бюджета е стимулирането на икономическото развитие, така че да пълним хазната, както казах, от производство, а не да преливаме пари от едни пера в други и да мислим, че правим реформи, както е досега“, подчерта министър-председателят.

Кабинетът ще увеличи и подкрепата за индустриалните зони и паркове, включително за изграждане на довеждаща инфраструктура и присъединяване към електропреносната мрежа.

Друга новост е възможността максималният размер на ваучерите за храна да нарасне от 100 на 200 евро. Първите 100 евро ще останат необлагаеми, а за сумите над този праг ще се прилага облагане.

По-малък дефицит и нов дълг, реформи в администрацията

Наред със социалните мерки правителството предвижда ограничаване на разходите, намаляване на бюджетния дефицит и по-малко нов държавен дълг спрямо предходните две години. За целта са заложени оптимизация на администрацията, промени в механизмите за формиране на заплатите в публичния сектор, по-ниски субсидии за държавните предприятия и реформа в системата на ТЕЛК.

Допълнителни средства ще бъдат насочени и към отбраната заради усложнената обстановка в Черноморския регион. Според Радев необходимостта от увеличаване на разходите за сигурност среща подкрепа сред парламентарно представените партии.

Представеният бюджетен план очертава намерението на кабинета да съчетае по-високи доходи и подкрепа за бизнеса със стабилизиране на държавните финанси. Предстои конкретните параметри и предложените мерки да преминат през необходимите процедури, преди Бюджет 2027 да бъде окончателно приет.