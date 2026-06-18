Радев: Мицкоски има проблем с ЕС

Румен Радев коментира напрежението със Северна Македония. Според премиерът политическото ръководство на страната прави всичко възможно да я отдалечи от членство в ЕС.

Министър-председателят участва в откриването на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в Националния дворец на културата в столицата.

Радев заяви в коментар на палежа на два дипломатически автомобила пред българското посолство в Скопие, че не може да има двустранна среща между него и премиера на РСМ Християн Мицкоски, защото проблемът не е двустранен.

„Мицкоски има проблем с ЕС“, каза премиерът Румен Радев. Той посочи, че оттук нататък РСМ трябва да убеди ЕС, че спазва човешките права и може да гарантира сигурността на всички дипломатически представителства на нейна територия. Те очевидно не се справят, добави Румен Радев.

Той е на мнение, че големият проблем е, че това политическо ръководство не само не наказва такива палежи, а извършителите им даже биват стимулирани и се използват в предизборни кампании. Българският премиер подчерта, че докато няма ясно установени принципи на върховенството на правото, докато няма последствия за извършителите на такива недостойни деяния, „нямаме какво повече да си кажем с министър-председателя на РСМ“.

Премиерът по-късно коментира пред журналист, че очаква възможно най-скоро цените на горивата ще спаднат във връзка с тенденциите на спад на суровия петрол.

"Цените на колонка закъсняват от намаляването на цените на петролните борси, защото те работят със закупен вече нефт на други цени", посочи Румен Радев.

Премиерът отбеляза, че примирието между САЩ и Иран е много крехко. Има и трета държава – Държавата Израел, която също преследва своите цели, тя действа независимо от САЩ. Очаквам да има всеобхватен подход към този започнал процес на умиротворяване, така че да участва и Израел и двете воюващи страни - САЩ и Иран, и да намерим трайно решение, коментира министър-председателят.

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