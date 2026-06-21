Представители на ДПС присъстваха на Националната мюсюлманска конференция

Зам.-председателят на ПГ на ДПС и на НС Айтен Сабри, зам.-председателят на ДПС и ПГ на ДПС Халил Летифов, народният представител и член на ЦОБ Атидже Алиева - Вели и народният представител от 51-то НС Хюсеин Хафъзов присъстваха на редовната Национална мюсюлманска конференция.

Националната конференция е под надслов “Единство, приемственост и отговорност” и е най-значимото събитие за мюсюлманската общност. Конференцията предвижда нов избор на главен мюфтия, председател на Висшия мюсюлмански съвет и неговите членове.

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