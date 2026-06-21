Политика

Представители на ДПС присъстваха на Националната мюсюлманска конференция

Това е най-значимото събитие за мюсюлманската общност

Представители на ДПС присъстваха на Националната мюсюлманска конференция
21 юни 26 | 12:03
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Григор Атанасов

Зам.-председателят на ПГ на ДПС и на НС Айтен Сабри, зам.-председателят на ДПС и ПГ на ДПС Халил Летифов, народният представител и член на ЦОБ Атидже Алиева - Вели и народният представител от 51-то НС Хюсеин Хафъзов присъстваха на редовната Национална мюсюлманска конференция.

Националната конференция е под надслов “Единство, приемственост и отговорност” и е най-значимото събитие за мюсюлманската общност. Конференцията предвижда нов избор на главен мюфтия, председател на Висшия мюсюлмански съвет и неговите членове.

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Автор Григор Атанасов

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2 Коментара
НЯМА МЮСУЛМАНИ . ТЕЗИ са ОТ ЕВРЕЙСкатА МАФИЯ ИМАТ ДОСИЕТА
преди 30 минути

С;едят поименно 100% от участниците като НАГЛО ДОКАЗАНИ ПРЕСТЪПНИЦИ. Участват в нагло НЕЗАКОННО ограбване на стотици милиарди от народа в МОМЕНТА. Власта в СОФИЯ Е Окупирана 1993 от еврейска мафия чрез ДИВерсионно терористични групи ДПС,СДС,БСП. Ограбени десетки хиляди заводи Ограбени БАНКИТЕ .

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МЮСУЛМАНИТЕ НЕ КРАДАТ. ТЕЗИ Ограбват жестоко стотици милиарди ..
преди 29 минути

КОранът ЗАБРАНЯВА ИЗРИЧНО КРАЖБИТЕ. НА ТЕЗИ ТРЯБВА ДА СЕ РЕЖАТ И ДВЕТЕ РЪЦЕ !!

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