Представители на ДПС присъстваха на Националната мюсюлманска конференция
Това е най-значимото събитие за мюсюлманската общност
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Това е най-значимото събитие за мюсюлманската общност
Считано от 23 февруари 2025 г.
Срещна се с българската общност
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