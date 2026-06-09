Правителството готви големи промени в разузнаването и НАП

Министерски съвет ще обсъди решение за освобождаване и за назначаване на изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Това е предвидено в графика за утрешното заседание на правителството.

Също така Министерският съвет ще гласува предложение до Народното събрание на Република България за избор на председател на Държавна агенция „Разузнаване“.

Министрите ще обсъдят и проект на Решение за одобряване на проект за изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Припомняме, че настоящият изпълнителен директор на НАП е Милена Кръстанова. Тя заема поста от 9 март 2026 г., заменяйки дотогавашния директор Христо Марков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com