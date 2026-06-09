Правителството готви големи промени в разузнаването и НАП

Министерски съвет ще обсъди решение за освобождаване и за назначаване на изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.
Това е предвидено в графика за утрешното заседание на правителството.
Също така Министерският съвет ще гласува предложение до Народното събрание на Република България за избор на председател на Държавна агенция „Разузнаване“.
Министрите ще обсъдят и проект на Решение за одобряване на проект за изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Припомняме, че настоящият изпълнителен директор на НАП е Милена Кръстанова. Тя заема поста от 9 март 2026 г., заменяйки дотогавашния директор Христо Марков.
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