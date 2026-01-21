Пеевски се срещна с младежи от Стара Загора

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС - НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски се срещна с младежи от област Стара Загора, които бяха на посещение в Народното събрание.

Той поздрави младите хора и ги увери в това, че точно те са във фокуса на вниманието на действията на ДПС и ПГ на ДПС - НОВО НАЧАЛО - да имат равни възможности да се реализират в България и да имат успешни кариери.

Младежите от Стара Загора разгледаха след това и Музея на Сглобката.

