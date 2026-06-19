Лидер на „Промяната“ хвърли оставка и избяга при конкуренцията

Сериозен политически трус разтърси структурите на коалицията по Южното Черноморие. Общинският лидер на „Продължаваме промяната“ в Бургас Весела Томсън изненадващо обяви, че напуска партийния пост и прекратява окончателно членството си в организацията. Решението си тя съобщи официално в социалните мрежи, като подчерта, че то е резултат от дълъг размисъл и сериозна вътрешна равносметка.

Ударът за жълтите павета е двоен, тъй като Томсън директно обяви преминаването си в редиците на коалиционния партньор „Демократична България“, което оголи дълбоките разломи в досегашния общ блок.

Лицемерие и разбити илюзии

В емоционалната си изповед досегашната шефка на структурата не спести тежките думи към доскорошните си съратници. Тя беше категорична, че личните интереси и безпардонното лицемерие в партията дълбоко отвращават и разделят. Томсън разкри още, че пълната липса на конструктивна комуникация, липсата на доверие и системното напрежение около визията за развитие на морската организация са направили съвместната работа в ПП абсолютно невъзможна.

Весела Томсън е добре позната в Бургас и с активната си обществена дейност извън чистата политика, като малко известен факт е нейната сериозна лична ангажираност и подкрепа за благотворителната кауза и „Мача на надеждата“ на футболната легенда Стилиян Петров.

Пълно разцепление по морето

За хората, които следят отблизо политическите процеси в Бургаско, това бягство изобщо не е изненада. Процесите на разпад в местната структура започнаха да текат интензивно още преди месец, когато партията бе напусната със скандал и от общинския съветник д-р Мартин Кръстев.

Публична тайна в Бургас е, че в ядрото на структурата тлее огромно напрежение заради действията на областния председател Тодор Терзиев. Въпреки че Терзиев е обвиняван от своите за пълно взривяване на организациите в региона, той продължава да се ползва с личните протекции и чадър от страна на националния лидер Асен Василев.

Вътрешни източници коментират, че след поредния шумен развод в Бургас, активните членове на „Промяната“ вече се броят на пръстите на едната ръка, а местният председател е напът накрая да остане съвсем сам в партийната централа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com