Костадинов с остър коментар за дроновете. Посочи рисковете за България

Ударите по корабите в Черно море са сигнал за нарастващ риск за България. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в Кърджали. Там кандидатът за президент се срещна с граждани на предизборен пункт.

Пред журналисти той коментира и информацията за ударите с дронове по два кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Той заяви, че случилото се трябва да бъде предмет на сериозен политически разговор, особено в условията на предизборна кампания.

Той отправи призив към всички кандидати да излязат с позиция по случая.

Според Костадинов това е поредна украинска атака, след атаката с дрон над газопреносната станция край Йовково, която пряко засяга България.

“Политиката на Радев и Йотова за продължаване на оръжейните доставки към Украйна очевидно фалира. Украйна на практика поставя под заплаха националната сигурност на България и продължаващата подкрепа на България за Украйна носи рискове за сигурността на страната”, заяви Костадинов. Той е категоричен, че това, което се случва, е, че заради продължаващата подкрепа от страна на българската държава в лицето на сегашното правителство към Украйна, войната в Украйна вече очевидно се разгаря и идва до нашите граници“.

Костадинов коментира и намерението на президента Йотова да свика Съвета по национална сигурност. Според него е необходимо не само обсъждане, а конкретна реакция от страна на институциите.

„Аз не знам този Съвет по национална сигурност какво ще решава, при положение че само преди два месеца и половина дрон атакува територията на България пряко. Тогава по чудо не беше взривена газопреносната станция край село Йовково до българо-румънската граница. Дронът беше украински. От Украйна извинение не последва, а от България обяснение така и не беше поискано от страна на Украйна“, каза Костадинов.

Той заяви, че според него България трябва да заеме ролята на посредник за мир в конфликта, вместо да бъде страна, която допринася за неговото разгаряне.

„Ние, от „Възраждане“, от години настояваме ролята на България да не бъде в подстрекаване и разгаряне на този конфликт, а да бъде в посока на преодоляване на конфликта, като България да бъде посредник. Ние обаче не сме посредник в момента заради нашите управляващи - ние сме на страната на Украйна и подпомагаме разгарянето на този конфликт. Аз съм изключително притеснен, че тези атаки ще продължат. Следващият случай, тъй като тези двете атаки не са осъществени в българска акватория, а в изключителната икономическа зона - това е част от Черно море, която не е държавни български води, но е в икономическата зона на България - следващият случай може да се окаже, че може да стане вече и в български държавни води“, каза Костадинов.