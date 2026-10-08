Изграждането на Коридор VIII бе във фокуса на Международна конференция

Заместник-министърът на отбраната Любомир Монов участва в Международната конференция за Коридор VIII, която се проведе днес в София. Официален домакин на форума е министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

Целта на конференцията е да бъде оценен напредъкът по изграждането на коридора и възможностите за ускоряване на работата по отделните му направления.

В изказването си в дискусионния панел, посветен на „Военната мобилност, сигурността, хибридните заплахи, иновациите и новите технологии“, заместник-министър Монов акцентира върху ролята на Коридор VIII като стратегическа връзка през Балканите, която свързва Адриатическо и Черно море и създава непрекъснат логистичен коридор по южния и източния фланг на НАТО. „Неговото значение, в контекста на ефективната реакция при кризи, надхвърля рамките на региона и е пряко свързано със сигурността на цялото евроатлантическо пространство“, допълни още той.

„Военната мобилност е ключов фактор за сигурността на Европа. Осигуряването на подходяща транспортна инфраструктура и установяването на процедури за безпрепятственото придвижване на въоръжени сили и техника в Европа дават възможност за изпълнението на плановете на НАТО за колективна отбрана и способстват за усилване на възпиращия потенциал на Алианса“, посочи той.

Заместник-министър Любомир Монов подчерта, че Коридор VIII е ключов елемент, който допринася за развитието на сътрудничеството между НАТО и ЕС. Създава се инфраструктура, която осигурява стратегическа връзка между моретата, държавите и икономическата и военната устойчивост и укрепва просперитета и сигурността.

В дискусиите участваха заместник-помощник генералният секретар на НАТО по отбранителната политика и планирането Франсоа-Мари Гужон, заместник-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова, посланикът за специални поръчения по въпросите на изграждането на устойчивост Мария Спасова, началникът на отдел „Свързаност и дигитална трансформация“ в Европейската служба за външна дейност Дейвид Рингроуз, представители на Албания, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Украйна, Италия и Черна гора.