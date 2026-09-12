Деляна Иванова: ББР следва пътя на насърчителните банки в Европа
Всички те имат специална мисия, която ги отличава от търговските банки
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Всички те имат специална мисия, която ги отличава от търговските банки
Международната конференция „EXPLORE U.S.” ще се проведе на 13 октомври
Насочваме усилията си към изграждането на нова ядрена мощност, каза министър Петкова Два фонда да гарантират строителството на нова ядрена мощност ще...
От много години се говори за глобалното затопляне и че е крайно време да започнем да правим нещо. Това заяви премиерът Бойко Борисов при откриването н...
Изготвена от експерти оценъчна карта за риска на всяко училище предлагат участниците в провеждаща се в Перник двудневна международна конференция "Гара...
Програмата за трансгранично сътрудничество България - Гърция 2014-2020 е на стойност 129 695 569 евро. Това стана ясно по време на Международната конф...
Над 1400 учени от цял свят са в Албена, където се провежда 15-ото издание на международната гео конференция SGEM 2015. Това е най-голямото и най-значи...
Сергей, да докажем с теб, че реформите носят и работни места, обърна се Московиси към президента на ПЕС
Благоевград. Международна конференция "Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище" ще се проведе на 26 и 27 септември в...
София. С около 30% са се увеличили внесените обвинения в съда за последните 5 години, а с 63% повишаване на осъдителните присъди, свързани с трафик на...