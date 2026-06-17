Политика

Димитър Стоянов ще участва в знакова среща на НАТО

Тя ще се проведе на 18 юни в Брюксел, Белгия

Димитър Стоянов ще участва в знакова среща на НАТО
Снимка: БНТ
17 юни 26 | 18:00
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Григор Атанасов

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участва в срещата на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО, която ще се проведе на 18 юни в Брюксел, Белгия.

По време на форума ще бъде обсъдено прилагането на най-важните решения, свързани с отбранителния и възпиращ потенциал на НАТО, включително в контекста на подготовката за предстоящата Среща на върха на Алианса в Анкара, Турция.

В рамките на работните сесии министрите на отбраната ще дискутират и ключови въпроси от актуалния дневния ред на Алианса, сред които изпълнението на поетите ангажименти за повишаване на разходите за отбрана и на капацитета на отбранителната индустрия.

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Автор Григор Атанасов

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