Денят в парламента - транспорт, сигурност и бъдещето на БТА

Днешното пленарно заседание на Народното събрание ще протече при натоварена програма, в която ще бъдат разгледани няколко ключови законопроекта, засягащи транспортния сектор, спортната сигурност и медийната среда. Сред акцентите на деня е и решението за приемане на процедурните правила за предстоящия избор на нов генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА).

Законодателни промени в транспорта

В дневния ред на парламента е заложено първо четене на промени в Закона за автомобилните превози с вносители Цвета Караянчева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители. Поправките целят да решат проблем, който засяга редица общини в страната, сред които Марица и Родопи в Пловдивска област, както и Добричка и Тунджа. В тези райони автобусните превозвачи отказват да участват в обществени поръчки заради ниската натовареност на линиите. Затова законопроектът предлага да отпадне задължението междуобщинските линии да спират задължително на автогари, което ще позволи по-гъвкаво маршрутно планиране и по-икономично управление на транспортните услуги.

Безопасност, комуникации и финанси

Депутатите ще обсъдят на първо четене и Законопроекта за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия, който има за цел да подобри координацията между организаторите и службите за ред. В програмата е включено и второ четене на изменения в Закона за електронните съобщения и в Закона за пазарите на финансови инструменти. Очаква се също второ гласуване на рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и България, насочено към финансиране на социални и инфраструктурни проекти.

Процедура за избор на генерален директор на БТА

Като първа точка от дневния ред парламентът ще обсъди проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция и за избор от Народното събрание.

На 23 октомври Комисията по културата и медиите вече одобри тези правила. „Мандатът на настоящия директор на БТА Кирил Вълчев изтича на 27 януари 2026 г. Според член 12, ал. 1 от Закона за БТА, Народното събрание избира генералния директор на агенцията два месеца преди изтичането на мандата на действащия ръководител“, припомни тогава председателят на комисията Тошко Йорданов.

С това решение се поставя началото на процеса по избор на нов генерален директор, който ще поеме управлението на националната информационна агенция в началото на 2026 година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com