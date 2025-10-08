Борисов към Терзиев: Ела в парламента, ще ти дадем 200 милиона!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов атакува кмета на София Васил Терзиев заради кризата с боклука в столицата и обвини институциите в бездействие. В изявление пред медиите той призова Терзиев да внесе извънреден закон за почистването на града и заяви, че ГЕРБ ще го подкрепи с гласовете си в парламента.

Борисов, Терзиев и „героизмът на боклука“

„Когато бях кмет, ми затвориха сметището в „Суходол“. След това премиерът Станишев с Вълка ми прибраха кофите в София. Затова предлагам, макар че той счита, че да си кмет е даденост по наследство, когато дядо ти е шеф на Военното контраразузнаване, се предполага, че всичко ти е позволено. Аз победих и София беше години наред най-чистата столица“, заяви Бойко Борисов, обръщайки се към настоящия кмет Васил Терзиев.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че не иска да влиза в „пиар игри“, но очаква конкретни действия. „Предлагам му на Терзиев да внесе един лист хартия за извънреден закон, свързан с бедствие, околна среда, природа – да му гласуваме без обществени поръчки да купи камиони, да назначи хора и да се справи с проблема. Ще има 66 депутати „за“ от ГЕРБ“, каза Борисов.

Той допълни, че софиянци не са виновни за политическите борби в столицата: „Подавам ръка на хората, защото те не са виновни за игричките, които си играят. Срещу коя мафия се бори Терзиев? Две години е кмет. Досега тази мафия от него ли е получавала пари?“ Борисов настоя кметът да дойде в парламента с решение: „Да идва още днес, каквото иска – 100 млн., 200 млн., ще му гласуваме.“

Румен Христов и „охлаждането“ на президента

Борисов не пропусна и сутрешното изказване на лидера на СДС Румен Христов, който предложи въвеждане на „период на охлаждане“ за държавния глава след края на мандата му. „Не само че това не е позиция, но е глупост“, отсече лидерът на ГЕРБ. Така той отхвърли идеята, която Христов определи като мярка за ограничаване на политическото влияние на президента Румен Радев след мандата му.

Борисов подчерта, че подобни предложения разсейват вниманието от реалните проблеми на държавата и изместват фокуса от управленските решения. Той намекна, че „когато политиците започнат да измислят хладилници за президентите, значи в държавата е загрято прекалено“.

Лена Бориславова и политическите закачки

В края на изявлението си Борисов коментира и публикации, свързани с неформални срещи и слухове около „Продължаваме промяната“. „Частни срещи с деца на мои приятели, на един неформален обяд, от който не произлиза нищо – не виждам какво да ви разкажа. Ако имаше какво да разкажа, щях да го направя“, заяви той.

Бившият премиер не пропусна да спомене и Лена Бориславова: „Лена днеска има рожден ден, да е жива и здрава. Стана въпрос на срещата за незаконния арест, за кючеците и зарята в Министерски съвет. Това е правовата държава на ПП“, завърши той.

