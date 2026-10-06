Времето полудява! Първо 30 градуса, после студ и сняг

След временното понижение на температурите на 11–12 октомври се очаква ново затопляне, като на места температурите ще достигнат 25–30 °C. Най-топло ще бъде в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, където максималните стойности ще се повишат до 27–30 °C, прогнозират от "Метео Балканс".

Затоплянето обаче ще бъде краткотрайно. От вечерта на 12 октомври над страната се очаква да премине студен атмосферен фронт, свързан с промяна на въздушната маса и чувствително понижение на температурите.

На 13 октомври дневните температури ще се понижат с около 10–15 градуса спрямо предходния ден. С преминаването на студения фронт ще се усили северозападният вятър, а на много места ще има валежи от дъжд.

В планинските райони застудяването ще бъде още по-осезаемо. Над 2000 метра надморска височина са възможни валежи от сняг, което ще постави началото на по-зимни условия по най-високите части на планините.

Така периодът на необичайно топло време ще бъде последван от рязка промяна на времето, силно понижение на температурите и валежи, особено около 13 октомври.