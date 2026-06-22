Започна Международният военен турнир „Най-добър войн 2026“

С откриваща церемония в Националния военен университет „В. Левски“ днес официално бе дадено началото на Международния военен турнир „Най-добър войн 2026“. Началникът на Университета бригаден генерал Станчо Кайков приветства участниците и им пожела успех в надпреварата.

От българска страна в турнира участват отбори от Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка, Служба „Военна полиция“ и НВУ „В. Левски“. Сред международните участници са тимовете на Националната гвардия на щата Тенеси, Многонационалната бойна група на НАТО в България, Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО.

В следващите два дни участниците ще провеждат интензивни тренировки. Стартът на същинската надпревара ще бъде даден на 25 юни, когато на учебен полигон „Беляковец” ще се състои индивидуалната част от състезанието. Военнослужещите ще мерят сили в дисциплини като хвърляне на граната в цел, динамична стрелба със 7,62 мм. автомат „Калашников” и 9 мм. пистолет „Макаров“, преодоляване на различни препятствия.

На 26 юни в района на НВУ ще се състои отборната надпревара. Екипите ще демонстрират бързина и прецизност при преодоляване на полоса „Командос”, изтегляне на аварирал автомобил през заразен участък, оказване на първа медицинска помощ и евакуация на ранен, доставка на муниции и изкачване на 4-метрова алпийска стена.

Същия ден ще се проведе и минитурнир „Най-добър млад войн“, в които ще участват отбори от средни училища от Велико Търново.

26 юни е определен и за Ден на отворените врати в НВУ. Освен финала на състезанията и награждаването, присъстващите ще могат да наблюдават и динамичен показ на специализиран ръкопашен бой, изпълнение на строеви хватки с оръжие от представителния блок на НВУ, демонстрация с бойни кучета от СКСО. На място ще бъдат показани образци военна техника, въоръжение и оборудване.

Международният турнир „Най-добър войн“ се провежда за втора година под егидата на началника на отбраната. Организатори са Министерството на отбраната, Дирекция „Операции и подготовка” в Щаба на отбраната и Националния военен университет „Васил Левски” - Велико Търново. В процеса на планиране на турнира, подбора и подготовката на състезателите дейно участват Главните сержанти от Българската армия.

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