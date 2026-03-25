Тревожни данни за абортите у нас. 1600 са на тийнейджърки

Над 17 хиляди аборта са извършени през миналата година, според данните на Националния център за обществено здраве и анализи. Центърът обобщава информацията за абортите на всяко тримесечие, като в края на всяка година публикува и общи данни.

92 аборта са извършени на момичета на възраст под 15 години, като 39 от тях са по желание на детето.

Близо 1600 тийнейджърки във възрастовата група от 15 до 19-годишна възраст са прекъснали бременността си, като при 935 това е направено по желание.

В останалите случаи става въпрос за спонтанен аборт. Близо 9000 жени на възраст над 30 години и още близо 7000 на възраст между 20 и 29 години са избрали аборт по желание.

Традиционно най-много аборти са извършени в столицата – 3072. 9 от тях са на момичета под 15 години, като 4 от бременностите са прекъснати по желание. В столицата са направени и 1708 аборта по желание, като 1057 от тях са на жени на възраст над 30 години.

С 2192 прекъснати бременности Пловдив се нарежда на второ място след столицата, съобщава БГНЕС. Там повече от половината аборти – 1184, са извършени по желание на жените. 551 бременности са приключили със спонтанен аборт.

