Тревожни данни за абортите у нас. 1600 са на тийнейджърки
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Част от тях са по желание
Човешкият живот е свещен и неприкосновен, е становището на православната църква в САЩ
Здравето и животът на жените в тази страна са сега в опасност, каза президентът
Решението на съда вероятно ще предизвика яростни политически борби в цялата страна
Д-р Георги Станулов от МЦ “Афродита” дава ценни съвети на бъдещите майки
4721 аборта са направени в периода от април до юни
Законодателите в Алабама приеха единодушно новата поправка
Битката за българската модерност много прилича на „Криворазбраната цивилизация“
Няколко хиляди хървати, включително съпругата на министър-председателя, се присъединиха към марш в столицата срещу абортите, предизвиквайки опасения с...
Папа Франциск ще разреши на всички свещеници на католическата църква да дават опрощение на жените, които са правили аборт. Според принципите на христи...
Прекъсване на бременност ще става само след изнасилване или риск за майката
София. Направените аборти през 2012 г. в България се равняват на половината от ражданията през годината. Броят на абортите е намалял в сравнение с пре...
„Религията може да изразява мнението си в служба на хората, но Господ ни е създал свободни", казва Папа Франциск