Тежък удар по България заради Черно море. Един курс може да поскъпне със 100 000 долара

Рискът търговията по Черно море да бъде сериозно затруднена или дори частично блокирана вече е огромен, предупреди бившият заместник-министър на външните работи и на икономиката Милен Керемедчиев пред БНР. Според него зачестилите удари срещу търговски кораби започват директно да оскъпяват морските превози и могат скоро да създадат тежки проблеми за българските пристанища. Само едно седемдневно плаване през Черно море до България и обратно може да поскъпне с до 100 000 долара. Това може да се отрази на цените на стоките, доставките на горива и цялата морска търговия на страната.

Черно море започва да прилича на Ормузкия проток

Керемедчиев направи паралел със ситуацията в Ормузкия проток, където постоянните атаки срещу кораби доведоха до въвеждането на допълнителни застрахователни премии за военен риск.

По думите му дори когато морските маршрути остават формално отворени, корабособствениците могат да започнат да избягват района заради две основни причини - рязкото оскъпяване на превоза и опасността за живота на екипажите.

„Същото се случва и в Черно море. В рамките на последните пет дни виждаме четири кораба, които бяха ударени“, заяви той пред БНР.

Тези инциденти вече са довели до добавяне на допълнителна премия за военен риск и при корабоплаването в Черно море.

До 100 000 долара отгоре за един курс

Според Керемедчиев новите застрахователни условия могат да оскъпят превоза на един товар с десетки хиляди долари.

„Само за седем дни, колкото би траело едно пътуване на товарен кораб през Черно море до нашите пристанища и обратно, може да оскъпи превоза с до 100 000 долара“, предупреди той.

Това означава, че част от доставките могат да станат икономически неизгодни. При определени товари допълнителните разходи ще бъдат прехвърлени в крайната цена, а при други корабособствениците може просто да решат, че рискът не си заслужава.

„Стоките и товарите, които трябва да бъдат доставени, ще са немислимо скъпи и корабособствениците ще се въздържат, защото те стават нерентабилни“, обясни Керемедчиев.

Удар и по горивата

Един от големите рискове за България е свързан с доставките на петрол. Керемедчиев припомни, че суровината за „Лукойл“ пристига основно по море.

В същото време пристанище Варна обслужва както насипни товари, така и контейнерни превози.

„В България може да имаме сериозни проблеми и с доставките на горива за обслужване от „Лукойл“, и с доставките на насипни товари“, предупреди бившият заместник-министър.

Според него няма сектор от българската икономика, който да може да се смята за напълно защитен от евентуална нова ескалация на войната в Украйна и от пренасянето на риска все по-близо до българската зона на Черно море.

В момента бягаме след събитията

Керемедчиев отправи и критика към начина, по който институциите реагират на зачестилите инциденти.

Според него България се нуждае от постоянен оперативен щаб, който да следи рисковете в морското и въздушното пространство и да координира действията на силовите институции, Министерството на външните работи и спасителните служби.

„Ние в момента по-скоро бягаме след събитията“, заяви той.

По думите му след всеки отделен инцидент институциите реагират на парче, вместо предварително да има изготвен механизъм за действие.

Керемедчиев настоява за ясна политика и готовност за противодействие при нови нападения срещу търговски кораби.

Правителството ще бъде притиснато за отговори

Бившият заместник-министър смята още, че България трябва да използва партньорските си служби, за да получи повече информация за движението на дроновете и за инцидентите в Черно море.

Според него в следващите дни натискът върху правителството да представи конкретни резултати и ясна оценка на риска ще нараства.

Предупреждението му е категорично - ако ударите срещу търговски кораби продължат, проблемът няма да остане само военен или геополитически. Той може много бързо да се превърне в икономически удар за България, който да мине през пристанищата, горивата, транспорта и цените на стоките.