След година битка Ива Михайлова се прибра в България: Нов обрат в драмата, разтърсила София и Скопие

Нова развръзка в продължилата близо година сага с Ива Михайлова. 23-годишната жена от Кочани, която притежава българско и северномакедонско гражданство, се е прибрала в България, съобщава БЛИЦ.

Тя пресякла успешно границата и вече е в България с помощта на нейния адвокат Николай Михайлов.

Катастрофата, която преобърна живота ѝ

На 7 октомври 2025 г. Ива Михайлова участва в тежък пътен инцидент по пътя между Кочани и Щип. При сблъсъка загива човек, а самата тя получава сериозни увреждания на гръбначния стълб.

Срещу младата жена започва съдебно производство. Документите ѝ са отнети и тя не може да напусне Северна Македония, въпреки настояването си да получи специализирана медицинска помощ в чужбина.

По случая са представени експертизи с противоречиви заключения за механизма на катастрофата. Защитата ѝ оспорва обвинението и настоява за справедлив съдебен процес.

Месеци наред искаше да се лекува у нас

Още през август Апелативният съд в Щип потвърди отказа да бъде разрешено лечението ѝ извън Северна Македония.

Българското Министерство на външните работи реагира остро и обяви, че ще използва дипломатическите и правните механизми, с които разполага, за да защити правата на младата жена.

Само дни преди съобщеното завръщане Ива отново настоя публично, че се нуждае от медицинска интервенция и рехабилитация, които според представените от нея лекарски становища не могат да бъдат осигурени в Северна Македония.

Външният министър на съседната държава Тимчо Муцунски заяви, че тя може да получи адекватно лечение в страната му – позиция, която Михайлова категорично оспори.

Завръщането ѝ в България би било важна стъпка към получаването на медицинската помощ, за която тя настоява от месеци.

Остава да се изясни при какви условия е напуснала Северна Македония и как това ще се отрази на продължаващото съдебно производство.