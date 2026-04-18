Промени в движението в София заради изборите

Въвежда се временна организация на движението в неделя - 19 април, заради провеждането на предсрочните избори за народни представители, съобщиха от Столична община

От 7:00 ч. в неделя до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии се забранява престоят и паркирането на паркинга на пл. "Д-р Желю Желев".

Отново от 7:00 ч. в неделя до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии на Централната избирателна комисия и ползването на вход „Изток“ от страната на паркинга на пл. "Д-р Желю Желев" ще бъде осигурена полицейска охрана на района около входа на сградата на Народното събрание на пл. "Княз Александър I" №1, се псочва още в съобщението.

От 19:00 ч. в неделя до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии, се ограничава движението на превозни средства по двете платна на бул. "Цар Освободител" в участъка от пл. "Буров" до ул. "Г. С. Раковски".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com