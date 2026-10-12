Обърна четири стола, но почина. Трагичен финал в „Гласът на България"

Гласът му накара четирима треньори да обърнат столовете си. Завърна се от хиляди километри, за да пее отново пред българска публика.

Румен Колев, 54-годишният музикант от Хасково, който впечатли всички в „Гласът на България“, е починал. Тъжната вест беше съобщена след излъчването на неговото участие в неделния епизод на музикалното шоу по bTV снощи, 11 октомври.

Телевизията излъчи изпълнението му в негова памет. Така зрителите видяха един от най-силните музикални моменти на вечерта, преди да научат, че певецът вече не е сред живите.

Върнал се от Южна Африка заради дъщеря си

Историята на Румен Колев е история за човек, който не се отказал от музиката дори когато животът го отвел далеч от България.

При представянето си в предаването той разказа, че е от Хасково и че вече 35 години се занимава с музика.

Пътят му обаче не бил лесен. Ограничените възможности за професионална реализация на музикантите у нас го накарали да потърси бъдещето си в чужбина.

Така заминал за Южна Африка и прекарал значителна част от живота си далеч от родината.

В представянето си Колев обясни, че животът му е разделен на два големи периода – този в България и годините зад граница.

Решаващата причина да се завърне и да се яви в „Гласът на България“ се оказала собствената му дъщеря.

Именно тя настоявала баща ѝ да се върне у дома и да покаже таланта си пред българската публика.

„Нежно постоянство“ покори всички

За кастинга на тъмно Румен избрал песента „Нежно постоянство“.

Още с изпълнението си той демонстрира впечатляващ глас, музикална зрялост и сценично присъствие, които не оставили треньорите безразлични.

Един след друг и четиримата обърнаха столовете си.

Това е един от най-големите комплименти, които участник може да получи в музикалното състезание – признание, че всеки от треньорите иска да работи именно с него.

Сред най-настоятелните беше Иван Лечев, но Румен направи друг избор. Той предпочел да продължи участието си с DARA.

Финалните надписи смълчаха зрителите

След силното изпълнение и вълнението от обърнатите столове телевизията показала съобщение, че Румен Колев е починал.

Контрастът между радостта на сцената и трагичната новина остави зрителите потресени.

В социалните мрежи започнаха да се появяват стотици коментари на хора, които не познавали лично музиканта, но били докоснати от историята и гласа му.

Едно семейство споделя, че Румен веднага се превърнал в техен фаворит и че новината за смъртта му ги е шокирала.

Други зрители признали, че дълго останали безмълвни след края на изпълнението.

„Дойде си, за да останеш завинаги тук“, гласи едно от най-трогателните послания.

Мнозина отправили съболезнования към близките му и изразили убеждението, че гласът му ще остане в паметта на всички, които са го чули.

Причината за смъртта остава неизвестна

Към момента няма официално потвърдена информация за причината за смъртта на Румен Колев.

В социалните мрежи се появяват предположения за заболяване, но те не са потвърдени от семейството или от телевизията и не следва да се представят като установен факт.

Не е публично уточнено и кога точно е починал музикантът.

Сигурното е, че bTV е решила да запази участието му в излъчения на 11 октомври епизод, превръщайки го в посмъртна почит към таланта му.