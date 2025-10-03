Нова драма заради пороя! Евакуират хора около Бургас

Поради влошената метеорологична обстановка предстои да бъдат евакуирани няколко души от бургаската вилна зона „Черниците“.

Автомобил, който може да се придвижва по вода, ще бъде изпратен да евакуира четири – пет човека от вилната зона, съобщи главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в ефира на Нова телевизия.

В област Бургас и в страната като цяло ситуацията постепенно започва да се нормализира, допълни Джартов, въпреки прогнозите преваляванията на отделни места да продължат до края на днешния ден.

Нашите екипи са в готовност да окажат съдействие на гражданите, които имат необходимост от такова, каза още Александър Джартов.

Вача стана ясно, че е обявено бедствено положение на територията на община Царево, евакуирани са хора от потенциално опасните райони.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com