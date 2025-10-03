Общество

Нова драма заради пороя! Евакуират хора около Бургас

В област Бургас и в страната като цяло ситуацията постепенно започва да се нормализира

Източник: Архив

03 окт 25 | 8:57
4740
Иван Ангелов

Поради влошената метеорологична обстановка предстои да бъдат евакуирани няколко души от бургаската вилна зона „Черниците“.

Автомобил, който може да се придвижва по вода, ще бъде изпратен да евакуира четири – пет човека от вилната зона, съобщи главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в ефира на Нова телевизия.

В област Бургас и в страната като цяло ситуацията постепенно започва да се нормализира, допълни Джартов, въпреки прогнозите преваляванията на отделни места да продължат до края на днешния ден.

Нашите екипи са в готовност да окажат съдействие на гражданите, които имат необходимост от такова, каза още Александър Джартов.

Вача стана ясно, че е обявено бедствено положение на територията на община Царево, евакуирани са хора от потенциално опасните райони.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Наводнения
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
Marmon
преди 1 час

Мoмчета, тoва е фантастичен продукт пeниcът ми е като 19-годишен, твърд като камък и ceкcът продължава два часа без пpекъсване и седмица по-късно забелязах, че е малко по-голям. Това е фантaстичен продyкт, жена ми е щастлива и се чувствам кaто истински мъж. Препоръчвам на всички да опитат това:---&gt;&gt;&gt; https://bitly.cx/menpro

Откажи