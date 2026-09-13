Нова драма заради пороя! Евакуират хора около Бургас
В област Бургас и в страната като цяло ситуацията постепенно започва да се нормализира
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В област Бургас и в страната като цяло ситуацията постепенно започва да се нормализира
Пожар горя снощи в местността "Старите лозя" във вилната зона на Казанлък. Огънят е обхванал близо 20 декара, пламъците са се разраснали в изключителн...
Благоевград. Официално бе подписан и връчен първият акт за узаконяване на вилна постройка в община Благоевград, вдигната в нарушение на закона. Преп...
Благоевград. Десетки вили над Благоевград трябва да бъдат узаконени до 26 ноември тази година. Това е крайният срок за приключване на процедурите. В п...
София. Софийската вилна Войнеговци зона е без ток, съобщиха от електроразпределителното дружество ЧЕЗ. Причината е кражба на трансформаторно масло, ко...
Стара Загора. Около 17 часа избухна пожар във вилната зона на Стара Загора, намираща се на 7 километра от града. Огънят е тръгнал от сухи треви и е за...