Над месец без топла вода. Софиянци се къпят с кофи и къмпинг душ

Повече от месец жители на два входа в столичния квартал „Христо Смирненски“ са принудени да подгряват вода с бързовар и да се къпят с кофи и къмпинг душ заради неотстранена авария по топлопреносната мрежа.

В единия от входовете се намира абонатната станция, която обслужва и двете сгради. По думите на живеещите обещаните срокове за ремонт постоянно се променят, а сигналите им до „Топлофикация София“ и Комисията за енергийно и водно регулиране остават без отговор.

„Вече повече от месец и половина семейството ми си подгрява вода с бързовар и леген. Така се къпем. Имаме две кофи, за да не се налага постоянно да ги местим“, разказва Мартина Кьолиева. За четиричленното ѝ семейство импровизираната система се е превърнала в единствен начин да се справят с ежедневието без топла вода.

„Решихме, че с къмпинг душ ще бъде най-удобно за нас, доколкото изобщо може да е удобно. Децата са адаптивни, вече свикнаха с тази ситуация“, обяснява тя.

Проблемът започва на 28 август с профилактика, която по график трябва да продължи до 13 септември. След приключването ѝ топлата вода е възстановена за кратко, но скоро отново спира. Причината е теч в шахта пред блока, довел до наводняване на мазетата на двата входа.

„Седем пъти сме викали аварийната служба. Идват, пускат водата, после пак я спират и до ден днешен нямаме никаква топла вода. Справяме се по този начин“, разказва Виолета Пенчева.

Според Иван Кръстанов причината е спукана тръба, а ясни срокове за отстраняване на проблема няма.

„Преди това имаше още няколко аварии. Идват, правят някакви байпаси долу в мазето, а течът продължава“, казва той.

Живеещите са подали жалби както до „Топлофикация София“, така и до КЕВР. Вместо решение обаче получават поредни промени в крайните срокове за ремонта.

„Нямам очаквания. Имам чувството, че ще се въртим в омагьосан кръг. Това вече е повече от авария – абсолютна дезинформация“, заявява Мартина Кьолиева.

От „Топлофикация София“ обясниха, че след установената на 15 септември авария и последвалия ремонт е възникнал нов пробив. Той налага подмяна на силно компрометирания участък от мрежата, който захранва двата входа.

От дружеството посочват, че забавянето е свързано с множеството аварии по мрежата и приоритизирането на по-мащабни случаи. Според обявения график топлоподаването трябва да бъде възстановено до 18 октомври.

От Комисията за енергийно и водно регулиране съобщиха, че извършват извънредна проверка на „Топлофикация София“ заради зачестилите жалби за системни прекъсвания на топлоподаването. Всички сигнали, включително този на живеещите в блок 64 в ж.к. „Христо Смирненски“, ще бъдат разгледани.

При установяване на нарушения комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки.