Куршуми на плаж Кабакум! Летят патрулки и линейки (ОБНОВЕНА)

За стрелба на плаж Кабакум съобщиха потребители на социалната мрежа Фейсбук. По думите на очевидци три патрулки са на място, както и линейка. Плаж Кабакум е разположен между курортите „Св. св. Константин и Елена“ и „Златни пясъци“, в рамките на вилна зона/к.к. „Чайка“.

Двама мъже са настанени в болница с опасност за живота след инцидент, прераснал в бой и стрелба. Сигналът за случилото се е подаден около 18:00 часа в неделя, а на място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. Двамата мъже са с опасност за живота. Единият от пострадалите е криминално проявен.

Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента.

Малко по-рано на плажа в курортния комплекс "Св. св. Константин и Елена“ бе открит трупът на 64-годишен български гражданин. Смята се, че на мъжа му е прилошало, докато е бил на плажната ивица и пристигналия екип само е констатирал смъртта му.

Очаквайте подробности!

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