Синът на известен чеченски мафиот е стрелял в Кабакум

Кървав екшън се разигра на варненския плаж Кабакум, където сблъсък между двама младежи завърши с намушкване и стрелба. Инцидентът остави 19-годишно момче и 24-годишен мъж в тежко състояние в болницата с опасност за живота. Мястото бързо беше отцепено от полицията, а разследващите изясняват причините за внезапната агресия на публично място.

Нож срещу законно оръжие

Конфликтът е ескалирал светкавично, след като по-младият от двамата участници е извадил нож и е намушкал два пъти по-възрастния. Нападнатият мъж е реагирал веднага, като е извадил законно притежаваното си оръжие и е прострелял тийнейджъра в областта на торса. Простреляният младеж е бил приет по спешност в болница, където в момента се извършва операция за изваждане на заседналия в тялото му куршум. Медицинските екипи съобщават, че и двамата ранени в момента се намират вън от непосредствена опасност за живота, но състоянието им остава сериозно под наблюдението на органите на реда.

Сянката на миналото и чеченската връзка

Разследването бързо е разкрило интересни подробности около самоличността на стрелеца от плажа. Оказало се е, че 24-годишният мъж е син на небезизвестния във варненския регион чеченски мафиот Яхия Хашиев. Бащата има богато криминално досие, включващо шестгодишна присъда за данъчни престъпления от 2007 г. и десетгодишна ефективна присъда за брутално изнудване и нанасяне на побой над бизнесмен през 2010 г. Преди няколко години Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество конфискува от Хашиев активи на стойност над 440 000 лева, сред които луксозен мезонет във Варна и десетки декари земи.

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