Куршуми на плаж Кабакум! Летят патрулки и линейки (ОБНОВЕНА)
Двамата мъже са с опасност за живота
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Двамата мъже са с опасност за живота
Ресифе. Нетипична концентрация на тигрови акули на плажа в Ресифе стана причина местните власти да обявят тревога и да започнат спешна кампания за пре...
Варна. Концесионер или наемател на любимия на варненци плаж Кабакум загради част от плажната ивица и спря свободния достъп до пясъка, морето и местнит...