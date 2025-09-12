Край! Проф. Рачев нагласи времето за първия учебен ден

За 15 септември има много голяма вероятност в Западна България да превали между 9 и 12 часа, когато са и тържествата за първият учебен ден.

След това ще изгрее слънце, разкри пред бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

„Но с ботуши да ходим на първия учебен ден – няма да стане. Учителите да предвидят един мокър вариант за понеделник“, предупреди той.

„Снощи трябваше да гърми, дори градушки да пада. Оказа се – нищо. В България продължава да е брутално сухо“, каза още климатологът.

През следващите дни ще остане сравнително топло. Сутринта ще е по-хладно.

В събота и неделя до късния следобед времето ще е хубаво, но след това ще има леко влошаване.

Максималните температури през втората половина на септември ще са около 27-28 градуса.

Няколко дами ме попитаха вчера дали ще остане ли още топло. Отдавна минаха температурите от 35 градуса. Лошото е, че в момента облачността е на Изток и по морето дори ще повали. Но понякога прогнозите не се случват, констатира проф. Рачев.

