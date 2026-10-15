Изненада с минималната заплата! Правителството реши колко да предложи

Неочаквана развръзка получи спорът за минималната работна заплата през 2027 година. След седмици на преговори между правителството, работодателите и синдикатите кабинетът предложи най-ниското възнаграждение от 1 януари да стане 660 евро. Сумата е по-висока от сегашните 620,20 евро, но остава под максималния размер от 672,80 евро, който позволява новата формула. Още по-интересно е, че социалният министър Наталия Ефремова заявяваше намерение да настоява именно за този максимум. Предложението е публикувано за обществено обсъждане и предстои окончателното му приемане.

39,80 евро повече всеки месец

Проектът за постановление е внесен от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и е публикуван след края на работния ден в сряда.

Според документа минималната работна заплата от началото на следващата година ще бъде 660 евро брутно, а минималното почасово възнаграждение ще достигне 3,98 евро при осемчасов работен ден и петдневна работна седмица.

Увеличението спрямо сегашните 620,20 евро е точно 39,80 евро месечно, или 6,4%. За една година това означава 477,60 евро повече брутно възнаграждение за човек, който работи през всичките дванадесет месеца на минимална заплата.

Правителството аргументира предложението и с поскъпването на живота. Според мотивите увеличението от 6,4% надхвърля както отчетената годишна инфлация от 5,7%, така и средногодишната от 5,1% по използваните предварителни данни на Националния статистически институт.

Защо сумата не е 672,80 евро

Именно тук се появява голямата изненада. Новият механизъм, приет след продължителни преговори със социалните партньори, позволява минималната заплата за 2027 г. да бъде определена между 620,20 и 672,80 евро.

Само преди дни социалният министър Наталия Ефремова заяви, че ще предложи възможно най-високия размер. „Целта ми в предложенията към Министерство на финансите за минималната работна заплата ще е да бъде с максималния размер - 672,80 евро“, каза тогава тя.

В крайна сметка обаче правителственото предложение остава с 12,80 евро под този таван. Причината е, че още при подготовката на бюджетната рамка за 2027 г. вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев е заложил именно 660 евро в указанията към министерствата.

Така кабинетът избира увеличение, което надхвърля отчетената инфлация, но същевременно се вписва в предварително планираните бюджетни разходи.

Синдикатите очакваха близо 690 евро

Предложението вероятно няма да сложи край на разногласията между социалните партньори. При последното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество работодателските организации и КНСБ подкрепиха новата формула, но КТ „Подкрепа“ категорично се противопостави.

Главният икономист на конфедерацията Атанас Кацарчев предупреди, че механизмът ще ощети хората с най-ниски доходи. „От тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец“, заяви тогава той.

Според изчисленията на „Подкрепа“ старата формула би довела до минимално възнаграждение от около 692 евро. Това означава, че новото правителствено предложение от 660 евро е приблизително с 32 евро по-ниско от сумата, която би се получила по досегашните правила.

КНСБ от своя страна защити новия механизъм. Президентът на конфедерацията Пламен Димитров подчерта, че най-важната гаранция е минималната заплата да не намалява. „Този механизъм движи минималната заплата нагоре. Има ли колебания по този въпрос? Няма. Колко нагоре и колко бързо - това вече е въпрос на разчети, сметки и динамика на четирите показателя“, коментира той.

Над 462 000 работещи с интерес към решението

По последните цитирани данни, отнасящи се за второто тримесечие на 2026 г., около 462 150 души са назначени на минимална основна заплата по трудов договор при пълно работно време.

Това показва колко голям е кръгът от хора, за които новият размер има непосредствено значение. Наред с тях промяната ще засегне и работодателите, тъй като увеличението на брутните възнаграждения води до по-високи разходи за осигуряване.

В оценката към проекта са заложени и прогнози за развитието на икономиката. Очаква се средногодишната инфлация през 2027 г. да бъде 3,8%, а през 2028 г. да се забави до 2,5%. Предвижда се и по-бавен растеж на заетостта.

Тези показатели са важни, защото новият механизъм вече не обвързва минималната заплата само с ръста на средното възнаграждение, а отчита и покупателната способност, медианната заплата и производителността на труда.

Последната дума е на правителството

Предложението за 660 евро вече дава конкретен ориентир на бизнеса и работещите за следващата година. То обаче все още не е окончателно решение - проектът трябва да премине през общественото обсъждане и да бъде приет от Министерския съвет.

На практика кабинетът на Румен Радев залага на увеличение на най-ниските доходи, съчетано с по-предпазлив подход към публичните разходи в Бюджет 2027.