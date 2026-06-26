Границите са спокойни, но Русе остава под внимание

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и преходи тази сутрин, съобщиха от „Гранична полиция“. Спокойно е движението по границите с Гърция, Румъния, Турция, Северна Македония и Сърбия. Единственото по-важно уточнение е за граничния преход Русе - Гюргево, където заради ремонтни дейности на мостовото съоръжение движението се регулира.

Спокойно преминаване към Гърция

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Това оставя отворени основните маршрути както за туристически пътувания, така и за превози към южната ни съседка.

Русе-Гюргево остава пунктът за внимание

Нормален е трафикът и на всички гранични преходи с Румъния. При Русе-Гюргево обаче се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение, затова движението се регулира.

Ремонтът на Дунав мост е част от по-широки дейности по съоръжението между Русе и Гюргево. През юни вече бяха въвеждани временни ограничения заради строително-монтажни работи по естакадния участък, като институциите препоръчваха на водачите и превозвачите да планират маршрутите си предварително.

Без натоварване към Турция, Сърбия и Северна Македония

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове по границата с Република Турция. Към момента няма съобщени затруднения и по пунктовете с Република Северна Македония.

Спокойно е движението и на границата с Република Сърбия. Това е важно за пътуващите в началото на летния ден, когато при уикенд и отпускарски трафик натоварването обичайно може да се промени бързо.

Какво да следят пътуващите

Въпреки нормалната обстановка сутринта, шофьорите трябва да следят актуалната информация, особено при пътуване през Дунав мост при Русе. При ремонтни дейности дори нормален трафик може да се забави заради временна организация на движението и пропускане на автомобили на етапи.

Най-разумно е пътуващите да предвидят резерв от време, ако маршрутът им минава през Русе-Гюргево. За останалите гранични направления към момента няма данни за сериозно натоварване, което да налага промяна на плана.

Границите започват деня спокойно, но летният сезон винаги може да обърне картината в рамките на часове. Най-уязвими остават пунктовете с ремонтни дейности и маршрутите към морето, Гърция и Турция. Затова нормалният трафик сутринта е добра новина, но не отменя нуждата от проверка преди тръгване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com