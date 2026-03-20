Границите отворени и спокойни, движението върви нормално навсякъде

Нормален е трафикът на българските гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове със съседните държави към 06.00 часа тази сутрин, става ясно от съобщение на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР.

Не се отчита натоварване на нито един от пунктовете, а преминаването се осъществява без съществени затруднения. Единственото ограничение остава при Дунав мост при Русе, където движението се извършва поетапно в една лента.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Движението през Дунав мост при Русе вече е възстановено след ремонт на пътната настилка, но остава временна организация с преминаване в една лента.

Без затруднения се осъществява преминаването и на границата с Гърция. През граничните пунктове „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават както леки коли и автобуси, така и товарни автомобили.

Нормален остава трафикът и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, без данни за изчакване или затруднения.

Същата е ситуацията и на границите със Сърбия и Република Северна Македония, където движението се осъществява спокойно и без образуване на опашки.

