Ден за смирение и добрина - традициите на 17 април

На 17 април православната църква почита паметта на Свети Симеон Персийски и Свети Акакий - двама духовни водачи, оставили силен пример за вяра, смирение и жертвоготовност.

Според преданието Симеон живее във време на тежки гонения срещу християните в Персия и остава непоколебим в изповядването на вярата си, приемайки мъченическа смърт. Свети Акакий от своя страна служи като епископ в период на укрепване на Църквата, като се отличава със своята мъдрост, кротост и грижа към хората.

В народния календар денят е свързан със силни поличби за времето и стопанската година. Смята се, че дъждът на 17 април предвещава влажно лято, а ако вече се чуват щурци, пролетта окончателно е настъпила и е време за активна работа на полето. Денят се приема и като начало на пчеларския сезон, когато традиционно се изнасят кошерите.

Обичаите повеляват на този ден да се избягват кавги, обиди и всякаква агресия. Забранено е да се отказва помощ, да се разпространяват клюки или да се нараняват хора и животни, особено пчели. Вярва се, че всяко лошо действие може да се върне обратно.

Традицията изисква на трапезата задължително да присъства мед - поне една лъжица, изядена или добавена към храна. Според народните вярвания това носи здраве, благополучие и късмет през годината.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com