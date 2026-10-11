Чака се голямо решение за работната заплата и пенсиите

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава в понеделник, 12 октомври, от 11:30 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет.

В дневния ред са включени три проекта за нормативни промени, съобщиха от правителствената информационна служба.

Първата точка е проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. Той е внесен от министъра на труда и социалната политика.

Тристранният съвет ще обсъди и промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, също предложени от министъра на труда и социалната политика.

В дневния ред е включен и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители.