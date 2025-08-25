Решено! Откога забраняват телефоните в училище

Забраната на мобилните телефони в училище се очаква да влезе в сила още през ноември, прогнозира просветният министър Красимир Вълчев.

„В закона за предучилищно и училищно образование, който сме предложили за изменение в Народното събрание, се съдържат над 20 различни изменения. Очаква се те да влязат в сила по различно време. За езиковата миграция например ще трябва да разработим програми. Вероятно още през ноември ще влезе забраната за ползване на мобилни телефони от учениците в училище. Това ще стане след приемането на измененията в закона“, заяви Вълчев.

Въпросните мащабни промени бяха анонсирани от МОН през май, като понастоящем те са приети на първо четене в просветната комисия в парламента. Очаква се септември депутатите да се заемат отново с проекта, който е доста обемен, т.е. цялостното му приемане ще може да стане най-рано през октомври.

Предложението на МОН предвижда забрана на „мобилни устройства за комуникация в училище, освен за строго образователни цели, по здравословни причини или при форсмажорни обстоятелства„. Мотивите на министерството са, че използването на електронни устройства не само пречи на концентрацията и понижава образователните резултати на учениците, но и влошава техните когнитивни, двигателни, социални, емоционални и комуникативни умения.

В момента текстът в закона гласи само, че сред задълженията на учениците е „да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове“. Забраната не се спазва масово, особено в по-горните класове. Не е ясно как ще се осигури прилагането на новото ограничение, евентуално от ноември. Синдикатите, които са силни привърженици на забраната, категорично отказват учителите да бъдат държани отговорни за събиране на телефоните на учениците. Според тях тя няма да сработи, ако не бъдат въведени санкции за родители при неспазването й. Някои НПО и родители пък са против ограничението – според тях то ще ги остави без връзка с децата им, освен това са на мнение, че мобилните устройства могат да имат ползи, ако се използват правилно в образованието.

