Нагла бавачка бръкнала в семейната каса, но не знаела какво я чака

Детегледачка е обвинена в кражбата на близо 3000 евро от семейството, за което работела повече от две години. Престъплението било заснето със скрита камера, поставена от работодателите ѝ, след като забелязали, че от дома им започват да изчезват пари, съобщава bTV.

Ахмед и Десислава Мехмедови разказват, че жената се грижела за по-малкото им дете от две години и половина. Първоначално не повярвали, че някой краде от дома им, и си обяснявали липсващите суми с грешка при броенето или разходи, които другият съпруг е направил.

След консултация с полицията семейството монтирало скрити камери и оставило предварително описани банкноти в семейната каса.

На записите ясно се вижда как детегледачката влиза в спалнята, където по думите на семейството не е имала работа, и взема част от парите.

Когато Ахмед проверил сумата, установил, че липсват още 1080 евро, след което незабавно подал сигнал в полицията. Жената била задържана с парите, а след 24 часа в ареста била освободена срещу парична гаранция.

От прокуратурата съобщиха, че срещу нея е повдигнато обвинение за продължавано престъпление, като към момента установената липса възлиза на 2940 евро. Разследването продължава и не се изключва да бъдат установени и други случаи на кражби.

Потърсена за коментар, детегледачката отказала да говори. Малко след освобождаването си тя публикувала съобщение в социалните мрежи, в което твърдяла, че е взела „полагащото ѝ се възнаграждение“. По-късно публикацията и профилът ѝ били изтрити.

Работодателите категорично отричат да ѝ дължат пари и настояват, че единствената причина да поставят камери е била поредицата от необясними липси на пари от дома им.

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