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Рууни стана детегледачка

Рууни стана детегледачка

Нападателят на "Манчестър" Юн Уейн Рууни стана детегледачка за един ден. Футболистът се посвети изцяло на двамата си синове, а съпругата му Колийн го...

05 май | 22:00
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