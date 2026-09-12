Нагла бавачка бръкнала в семейната каса, но не знаела какво я чака
След като започнали да изчезват пари, родителите поставили скрити камери
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След като започнали да изчезват пари, родителите поставили скрити камери
Какво се случи
Тя се представя за детегледачка, а после краде от домовете
В родината на херцогинята - САЩ тази практика е широко разпространена и тя възнамерява да я приложи в кралското семейство
Похотлив италиански дядо закла 20 години по-младата си българска гледачка, след като тя му отказала секс. За кървавата трагедия съобщи днес италиански...
Ядосани московчани са атакували буса, който транспортира бавачката убийца Гюлчехра Бобокулова, съобщават руските медии. Жената била върната с полиция...
Нападателят на "Манчестър" Юн Уейн Рууни стана детегледачка за един ден. Футболистът се посвети изцяло на двамата си синове, а съпругата му Колийн го...
Бургас. Майка изоставила 11-месечното си бебе при детегледачка на Коледа и оттогава не го е потърсила. Около 15 часа вчера е получен сигнал в МВР-Бург...
Хасково. Семейство от Хасково изпищя от детегледачка-обирджийка. 49-годишна наемница обрала жилището на шефката си на улица „Странджа планина. Сигнал...