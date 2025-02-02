Отиде си светило в медицината у нас.

Именитият гастроентеролог проф. д-р Никола Григоров, д.м.н. е починал в съня си. Това съобщиха от УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.

Проф. Григоров е работил в няколко лечебни заведения, учил е поколения лекари и помогнал на хиляди пациенти. Именно той въвежда в България абдоминалната ехография и интервенционалните процедури под ултразвуков контрол в гастроентерологията.

Той бе и доайен на хепатологията в България.

Последните 8 години професорът беше част от екипа на Отделението по гастроентерология на "Пирогов".

Екипът споделя, че ще продължи да предава уроците му и винаги ще помни неговите напътствия.

Поклон пред паметта му.

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