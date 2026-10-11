Неочаквано предимство на безкофеиновото кафе. Учените са изненадани

Кафето без кофеин може да притежава неочаквано предимство пред обикновеното кафе - да подобрява определени способности на паметта. До този изненадващ резултат са стигнали учени от Университетския колеж Корк в Ирландия, които изследвали влиянието на популярната напитка върху мозъка и чревните бактерии. В експеримента участниците, консумирали безкофеиново кафе, показали значително подобрение при два теста за памет, докато при хората, пиещи кафе с кофеин, такъв резултат не бил установен. Изследването е публикувано в научното списание Nature Communications, а резултатите му бяха представени и от изданието ScienceAlert.

Неочаквана изненада при тестовете за памет

Изследването, публикувано на 21 април 2026 г., обхванало общо 62 души, разделени на две групи. Половината били редовни любители на кафето, които обикновено изпивали между три и пет чаши дневно, а останалите не консумирали напитката.

Учените първоначално сравнили двете групи, след което помолили 31 редовни потребители на кафе да се откажат напълно от него за две седмици. През този период проследявали състоянието им чрез психологически тестове, хранителни дневници и изследвания на чревните микроорганизми.

След изтичането на двете седмици участниците били разделени на две нови групи. Петнадесет души започнали да пият кафе без кофеин, а останалите шестнадесет - обикновено кафе. Никой не знаел какъв точно вид напитка получава.

В продължение на три седмици доброволците консумирали по четири порции разтворимо кафе дневно, а специалистите отново проследявали показателите им.

Най-любопитната разлика се появила при тестовете за памет. Участниците, които пиели безкофеиново кафе, показали подобрение при запомнянето на думи и местоположения.

При единия тест трябвало да научат и възпроизведат определен брой думи, а при другия - да запомнят разположението на различни обекти. Групата с безкофеиново кафе постигнала по-добри резултати при няколко задачи и допуснала по-малко грешки.

При хората, които консумирали обикновено кафе, подобно статистически значимо подобрение не било регистрирано.

Тайната може да се крие в червата

Според ръководителя на изследването, професор Джон Крайън, резултатите поставят под въпрос представата, че основното въздействие на кафето върху мозъка се дължи единствено на кофеина.

Учените насочват вниманието си към така наречената ос черва-мозък - сложната система за двупосочна комуникация между чревните микроорганизми и централната нервна система.

Кафето съдържа повече от хиляда различни химични съединения, включително множество полифеноли. Това са растителни вещества, които могат да взаимодействат с бактериите в храносмилателната система и да влияят върху тяхната активност.

Изследователите предполагат, че именно полифенолите могат да стоят зад част от установените промени. Те вероятно повлияват състава и обмяната на чревните микроорганизми, което от своя страна би могло да има отражение върху мозъчните функции.

Този механизъм обаче все още не е доказан.

„Кафето е нещо повече от кофеин“, подчертава професор Крайън, обяснявайки, че напитката взаимодейства едновременно с чревния микробиом, обмяната на веществата и емоционалното състояние.

Какво се случва със стреса и настроението

Експериментът установил и други интересни промени. Когато участниците започнали отново да консумират кафе след двуседмичното прекъсване, и двете групи съобщили за по-ниски нива на възприеман стрес, депресивни симптоми и импулсивност.

Тези резултати били наблюдавани независимо дали напитката съдържала кофеин.

Учените обаче открили и съществени различия. Възстановяването на приема на обикновено кафе било свързано с намаляване на тревожността и психологическия дискомфорт, както и с подобряване на вниманието и бдителността.

При безкофеиновото кафе по-отчетливи били резултатите, свързани с паметта. Изследването установило и благоприятни промени в някои показатели за качеството на съня.

Това подсказва, че двата вида кафе могат да оказват различни, но потенциално допълващи се въздействия върху организма.

Чревните бактерии се променят само за три седмици

Едно от най-важните открития е свързано със състава на чревния микробиом. Учените установили, че само две седмици без кафе били достатъчни, за да настъпят забележими промени в определени микроорганизми и веществата, които те произвеждат.

Когато напитката отново била включена в ежедневното меню, съставът на микробиома отново започнал да се променя.

Интересното е, че този ефект се наблюдавал и при двата вида кафе. Това означава, че поне част от въздействието върху чревните микроорганизми не зависи от наличието на кофеин.

Изследователите установили промени в бактериални групи, сред които Cryptobacterium и Eggerthella, както и в определени вещества, свързани с метаболитните процеси.

Тези резултати насочват учените към възможността кафето да влияе върху връзката между храносмилателната система и мозъка по много по-сложен начин, отколкото се предполагаше досега.

Означава ли това, че безкофеиновото кафе е по-полезно

Макар резултатите да изглеждат обещаващи, специалистите предупреждават, че изследването е сравнително малко. В експерименталната част участвали едва 31 души, а периодът на повторна консумация на кафе продължил три седмици.

Затова не може да се твърди, че безкофеиновото кафе подобрява паметта при всички хора или че е по-полезно за мозъка от обикновеното.

Не е установено и дали наблюдаваните промени се запазват при продължителна консумация. За потвърждаване на резултатите са необходими по-мащабни клинични изследвания.

Въпреки това откритието дава нова насока за проучване на храненето, чревните бактерии и мозъчните функции.

Според професор Крайън кафето може да се окаже много по-сложен фактор за човешкото здраве, отколкото показва единствено съдържанието му на кофеин. Бъдещите изследвания ще трябва да установят дали въздействието върху чревния микробиом действително може да се използва за подобряване на паметта и психичното благополучие.