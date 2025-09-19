Такова чудо няма. Дуплантис продължава да изумява света

* Феноменалният Арманд Дуплантис за пореден път изуми света и постави поредния си рекорд в овчарския скок.

Шведът скочи умопомрачителните 6.30 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио, с което за 14-и път подобри върховото постижение.

По традиция от последните години нямаше никаква интрига около това кой ще спечели златото в овчарския скок. Мондо взе поредната си титла с лекота, но големият въпрос бе какво ще стане с рекорда.Дуплантис си осигури третото поредно световно злато още на кота 6 метра. Височина, която най-добрият от конкурентите му Емануел Каралис от Гърция успя да преодолее, но с повече опити. Шведът все пак реши да затвъри доминацията с успешни опити на 6.10 и 6.15 метра, които бяха загрявка за шоуто, което целият свят очакваше.

Арман (Мондо) Дюплантис ,или просто Арманд Густав Дуплантис, е шведско-американски състезател по овчарски скок, настоящ световен рекордьор на открито и закрито (6,30 метра и 6,22 метра), двукратен олимпийски шампион (2020 и 2024), двукратен световен шампион на открито (2022 и 2023) и трикратен шампион на закрито, настоящ европейски шампион и настоящ шампион на Диамантената лига.

Изгряваща звезда на годината в европейската и световната атлетика при мъжете през 2018 г., две години по-късно той е избран за световен атлет на годината при мъжете. В някакъв момент от кариерата си Мондо успява да подобри 8-те най-високи скока за всички времена, след като Рено Лавилиние скача 6,16 метра, което е световен рекорд, оттогава Дуплантис е подобрил всяка една височина от 6,17 метра чак до сегашния си световен рекорд от 6,30 метра.

На летните олимпийски игри през 2024 г. в Париж Дуплантис спечелва златния медал със скок от 6,10 метра и подобрява световния рекорд със скок от 6,25 метра в същия финал.

Роден в е Лафайет, Луизиана, САЩ в семейство на лекоатлети - овчарски скачач от САЩ и многобойка от Швеция.

Състезава се за клуб "Упсала". Олимпийски шампион е от игрите (2020) в Токио. Европейски щампион е на открито (Берлин, 2019) и в зала (Торун, 2021). Европейски шампион е от Мюнхен с 6,06 м (рекорд на европейските първенства) за 2022 г.

Той е световен рекордьор на открито с 6,30 m от 15 септември 2025 г.\[1] и в зала с 6,27 m от 28 февруари 2025 г.



